طرابلس (زمان التركية)ــ وصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الإثنين إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وفي زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وصل وزير الدفاع خلوصي أكار، يرافقه رئيس الأركان العامة الفريق يشار [ولار، إلى مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت وكالة الأناضول إن المطار شهد مراسم عسكرية، وأن الزيارة هدفها بحث الأنشطة المنفذة في نطاق مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني ​​والعسكري.

وتوجه الوزير أكار ورئيس الأركان العامة جولار إلى مقر القيادة الاستشارية للتعاون الأمني ​​الدفاعي والمساعدة التدريبية، والتي تم تشكيلها في نطاق اتفاقية التعاون الأمني.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني، واستفادت من ذلك في إبرام اتفاقات معها تتعلق بالحدود البحرية وفرت لها غطاء للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط خارج حدودها، وفق مقابل ذلك وقعت تركيا أيضا مع الوفاق اتفاقية تعاون أمني.

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