أنقرة (زمان التركية) – توقع اقتصاديون روس أن ينعكس فقدان الليرة التركية نحو 20 في المئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي سلبا على الروبل الروسي والعملات الأخرى النامية.

واعتبارا من الساعة 10:35 بتوقيت تركيا بلغ سعر صرف الدولار 7.38 ليرة في حين بلغ سعر صرف اليورو 8.75 ليرة.

وفي حديث مع موقع Gazeta.Ru الإخباري الروسي ذكر اقتصاديون أن الليرة التركية تراجعت لأدنى مستوياتها على الإطلاق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مؤكدين أن تراجع قيمة الليرة قد يؤدي إلى انهيار عملة السوق التي تتألف غالبيتها من عملات الدول النامية بما يشمل أيضا الروبل الروسي.

وأشار الخبراء إلى تسجيل الليرة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي خلال الآونة الأخيرة مؤكدين أن أزمة مؤشر العملات نابعة من مخاوف المستثمرين والديون الخارجية الكبيرة وتأثير أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

تزايد الضغوط على الليرة

الخبير الاقتصادي الروسي، الكسندر كوبتسكافيتش، قال إن العلاقات المتوترة بين تركيا والولايات المتحدة أثرت سلبا على الليرة التركية.

ويرى الخبراء أن هذه التطورات عززت الضغوط على الليرة التركية التي فقدت نحو 22 في المئة من قيمتها في العاشر من أغسطس الجاري.

وقال مارك جومان لموقع TeleTrade أن تراجع قيمة الليرة سيشكل ضغطا إضافيًا على الأصول الخطرة وسيؤثر عليها بشكل غير مباشر.

من جانبه تناول موقع Lenta.ru الإخباري التطورات القائمة على الساحة، حيث ذكر الموقع أن البنك المركزي التركي ينفق يوميا بضع مليارات من الدولار من احتياطي النقد الأجنبي والذهب لحماية الليرة غير أن هذه الإجراءات لم تسفر حتى الآن عن أية تأثيرات إيجابية.

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