إسطنبول (زمان التركية) – كشف نتائج استطلاع حديث في تركيا أن نسبة تأييد حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية، في الوقت الحالي 39.2%، في تراجع طفيف.

الاستطلاع أجرته مؤسسة متروبول “Metropoll” للدراسات والأبحاث، في الفترة بين 18 و23 يوليو/ تموز الماضي، بمشاركة 1350 شخصًا، في 28 مدينة، لقياس مدى النسبة التي قد يحصل عليها كل حزب سياسي في حالة إجراء انتخابات مبكرة.

حسب نتائج استطلاع الرأي، حصل تحالف “الجمهور” الذي يضم حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية، على 39.2% فقط من أصوات المشاركين في استطلاع الرأي.

بينما كان التحالف قد حصل على 42.5% في الانتخابات عام 2018.

وبحسب استطلاع الرأي حصل حزب الشعب الجمهوري على 20.5%، وحصل حزب الحركة القومية على 8%، أما حزب الخير فقد حصل على 6.9% من الأصوات.

أما حزب المستقبل فقد حصل على 2% من الأصوات، وحصل حزب الديمقراطية والتقدم على 1.3%.