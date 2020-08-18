أنقرة (زمان التركية) – توقع بنك أوف أمريكا أن يواصل سعر صرف الدولار الارتفاع أمام الليرة التركية بسبب عجز الميزان الجاري.

وفي تقريره التقييمي الصادر يوم الإثنين أفاد بنك أوف أمريكا أن الليرة التركية لم تتراجع عن قيمتها الفعلية بالأخذ في عين الاعتبار عجز الميزان الجاري، مشيرا إلى توقعه تسجيل الليرة أداء أكثر ضعفا في ظل اشتداد الأوضاع المالية نوعا ما.

وأضاف بنك أوف أمريكا أن تحقيق توازن في عجز الميزان الجاري سيستوجب ضبطا فعليا وحقيقيا لمؤشر العملات بنحو 10 في المئة.

وفق وزارة الخزانة والمالية التركية بلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة.

الفائدة لن ترتفع

وأكد بنك أوف أمريكا أنه لا يتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي معدلات الفائدة خلال المستقبل القريب.

هذا وستجتمع لجنة السياسات بالبنك المركزي التركي في يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم 7.38 ليرة في انخفاض طفيف عن أمس حيث كان 7.39، في حين بلغ سعر اليورو أمام الليرة 8.79 ليرة محققا ارتفاعا حيث كان أمس يبلغ 8.77.

وفقدت الليرة التركية نحو 20% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، فيما حمل خبراء واقتصاديين الرئيس رجب أردوغان المسؤولية عن انهيار العملة المحلية.

وحول أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية في الوقت الذي يتراجع فيه أمام العملات الأخرى، قال رئيس بورصة إسطنبول السابق والقيادي بحزب المستقبل، إبراهيم تورهان، أن هذا يرجع إلى أربعة أسباب ألا وهى طباعة البنك المركزي لنقود ائتمانية وعدم وجود معيارية للتوسع المالي، وانخفاض معدلات الفائدة الحقيقية لليرة والقلق الناجم عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي.