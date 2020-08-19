أنقرة (زمان التركية) – رغم تهديد الرئيس التركي رجب أردوغان بسحب سفير بلاده من أبوظبي بعد اتفاقية تطبيع العلاقات بين الإمارات إسرائيل، تبين أن الرحلات الجوية للإسرائيليين ستتم عبر الخطوط الجوية التركية.

وبينما الإعلام التركي يشن هجومًا على دولة الإمارات وحكامها، أعلنت “Aviation Links” أحد أكبر شركات السياحة الإسرائيلية، كشفت عن تفاصيل الخطوات المقبلة أنها عقدت اتفاقًا مع سلسلة فنادق “ريكسوس” التركية الموجودة في دولة الإمارات، من أجل استضافة السياح الإسرائيليين، مشيرة إلى أن النقل الجوي سيتم عن طريق الخطوط الجوية التركية.

مدير الشركة الإسرائيلية نير مازور أوضح أن الشركة ستقدّم باقات متنوعة لقضاء العطلة في الإمارات، مشيرة إلى أن الاستضافة ستكون في سلسلة فنادق “Rixos” المملوكة لرجل الأعمال المقرب من حزب العدالة والتنمية فتَّاح تامينجى، والذي يمتلك أربعة أفرع لفندقه في دولة الإمارات.

رجل الأعمال تامينجى، كان قد قال خلال حفل افتتاح فندقه الرابع في دولة الإمارات: “دولة الإمارات العربية المتحدة أهم أهدافنا. كل ضيف نستضيفه هناك، سيكون ضيفًا لنا في تركيا أيضًا”.

الرئيس أردوغان كان قد هاجم الإمارات على خلفية التطبيع مع إسرائيل، رغم أنها خطوة اتخذتها بلاده سابقا، وقال: “أصدرت تعليمات لوزير الخارجية. وقد نتخذ خطوات مثل تعليق العلاقات مع أبوظبي وسحب سفيرنا من هناك”.