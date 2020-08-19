طبرق (زمان التركية)ــ أبدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي في طبرق، يوسف العقوري تأييده دعوة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارته مدينة طرابلس الإثنين الماضي.

العقوري أكد “التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين، والعودة للحوار السياسي كطريق وحيد لحل الأزمة الراهنة وضرورة العمل على خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، واستئناف تصدير النفط بشرط انفاق عائداته بعدالة وشفافية”.

وأعلن رئيس اللجنة البرلمانية أن “أولوية مجلس النواب استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وهو ما تهدف إليه مبادرة فخامة رئيس مجلس النواب”، معربا عن “تقديره لدور الدبلوماسية الألمانية ، وشكره للجهود التي تبذلها ألمانيا لدعم عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا”.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبي محمد سيالة يوم الاثنين إلى رفع الحصار عن حقول النفط الليبية وتوزيع الثروات بشكل عادل، مشيرا إلى أن مخرجات مؤتمر برلين هي الإطار لحل النزاع في ليبيا.

يشار إلى أنه في اليوم نفسه زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان الجنرال يشار جولر طرابلس كما وصل وزير الدفاع القطري خالد العطية برفقة وفد رفيع، ليعلنوا لاحقا أن ميناء مصراته سيتم تحويله إلى قاعدة بحرية تركية بتمويل قطري. كما أُعلن عن موافقة حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة على وجود عسكريين أتراك وقطريين بمناطق سيطرتها.

وأضاف ماس، إنه يتوقع “إشارة إيجابية” بخصوص ليبيا من الإمارت التي زارها في اليوم التالي، وتابع أنه “لن يشارك في مستقبل ليبيا إلا من يشارك في عملية سياسية”.

وبعد يوم من دعوة وزير الخارجية الألماني سمح الجنرال الليبي خليفة حفتر يوم الثلاثاء لمنشئات النفط بتصدير إنتاجها بعد حظر فرض عليها منذ شهر يناير الماضي.

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