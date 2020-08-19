أنقرة (زمان التركية) – قررت شعبة حزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية سامسون، إحالة عضو مجلس البلدية، حسن أوزنلار، إلى لجنة التأديب مع المطالبة بفصله على خلفية نشره تغريدات تتضمن إهانة لأتاتورك.

وقال أرسان أكسو، في بيان إن أوزونلار أقيل من منصبه كنائب لرئيس تكتل الحزب بمجلس البلدية عقب نشره تغريدات مسيئة على تويتر.

وأضاف أن إدارة الحزب قررت إحالته إلى لجنة تأديبية مع المطالبة بفصله نهائيا على خلفية التغريدات التي نشرها بحق حزب الحركة القومية الشريك في تحالف الجمهور وبحق أتاتورك وتضمنها تقييمات منافية لمبادئ الحزب وسياساته.

ونعت حسن أوزنلار أتاتورك في تغريداته بأنه “غير متدين”، “مدمن على الكحول”، “ليس تركيًا”.

وفي محاولة لتخفيف الهجوم عليه، غرد أوزنلار مرة أخرى بمقال للصحفي عبد الرحمن ديليباك صحيفة يني عقد بتاريخ 22 من أبريل/ نيسان عام 2009 بعنوان “من هو مصطفى كمال؟ ولماذا لا يتم الكشف عن هذه الوثيقة”.

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