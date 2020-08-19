أثينا (زمان التركية) – هنأ وزير الدفاع اليوناني، نيكولاوس باناجيوتوبولوس، قائد فرقاطة يونانية لاصطدامه بسفينة تركية.

وقالت وسائل إعلام يونانية إن لونس سالريز، قائد الفرقاطة ليمنوس، أبلغ الوزير باناجيوتوبولوس أنه أدى واجبه بالاصطدام بالسفينة التركية.

وأوضحت صحيفة يونانية أن وزير الدفاع اعترف رسميا بالواقعة وقام بتهنئة قائد الفرقاطة.

حادث عرضي

وكان الأسبوع الماضي قد شهد مزاعم حول اصطدام السفن الحربية اليونانية والتركية ببعضها البعض في مياه البحر المتوسط في حادث اصطدام بسيط.

وفي تصريحاته لوكالة “رويترز” للأنباء ذكر أحد المصادر بوزارة الدفاع اليونانية أن الفرقاطة اليونانية أجرت مناورة لعدم الاصطدام بالمقاتلة التركية وجه لوجه غير أنها اصطدمت بالجانب الخلفي للسفينة وأن الصدام كان بسيطا.

ووصف المصدر الواقعة “بالحادث العرضي” مؤكدا أن الفرقاطة اليونانية لم تتعرض لأية أضرار.

هذا ولم تصدر أية بيانات حول ما إن كانت المقاتلة التركية قد تعرضت لأضرار أم لا.

يشار إلى أن تركيا تخوض غمار نزاعات مع كل من اليونان وقبرص حول المياه الإقليمية في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط. وأرسلت هدا الشهر سفينة للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص ترافقها سفينتان حربيتان وألحقتهم بسفينة تنقيب أخرى.

والمنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص تتداخل جزئيًا مع الجرف القاري لتركيا، وفقًا لأنقرة.

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