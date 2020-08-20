إفلاس أكبر شركة في العالم للتنقيب البحري عن النفط..

وأعلنت الشركة البريطانية المالكة لأكبر أسطول من الحفارات البحرية في العالم، الأربعاء، التقدم بطلب لمحكمة تكساس لتفعيل الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي.

وتسعى الشركة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 7 مليارات دولار، مع تجاوز موعد سداد مستحق لمدفوعات السندات.

وألقت “فالاريس” باللوم على البيئة الهبوطية لقطاع الطاقة، خاصة مع أثر وباء كورونا على السوق.

وتخطط شركة الطاقة للحصول على الحماية من الدائنين، مع إعادة هيكلة الالتزامات ودعم الميزانية العمومية.

وتعاني شركات النفط البحرية بشكل خاص من هبوط أسعار الخام وتراجع الطلب، مع ارتفاع تكلفة التنقيب وطول الوقت اللازم للاستكشاف.