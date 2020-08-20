بسبب انفجار بيروت دعوى قضائية ضد الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المستقيل

وانفجر ما يقرب من 2750 طنا من نترات الأمونيوم- وهي مادة كيماوية تستخدم في الأسمدة والمتفجرات – في وقت سابق من هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

الخطوة التي أقدم عليها المحامي مجد حرب رمزية إلى حد كبير، على أساس حقيقة أن الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب تلقيا تقريرا أمنيا قبل أسبوعين من انفجار 4 أغسطس يحذر من مخاطر تخزين المادة الكيماوية.

وبعد الانفجار، قال عون إنه بمجرد تلقيه التقرير، طلب من مستشاره العسكري التصرف على الفور بشأنه والقيام بما هو ضروري. ولكن لم يتضح سبب عدم إزالة المادة. ولم يصدر أي تعليق من دياب الذي قدم استقالته تحت ضغوط بعد أيام قليلة من الانفجار.

وجاء في شكوى حرب، التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام “لم يتخذا أي اجراءات لمنع الانفجار”.

وأظهرت الوثائق التي ظهرت بعد الانفجار أن العديد من مسؤولي الجمارك والموانئ والاستخبارات والجيش والقضاء، وكذلك القادة السياسيين، كانوا على علم بمخزون نترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 بمرفأ بيروت، ولم يتم فعل أي شيء.