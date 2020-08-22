إسطنبول (زمان التركية) – اعتبر رئيس شركة الاستشارات الاستراتيجية “Global Resources Corporation” صاحبة الاستثمارات في مشروعات الطاقة العالمية، محمد أويوتشو، إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استخراج الغاز المكتشف في مياه البحر الأسود خلال ثلاث سنوات “غير منطقي”.

خبير الطاقة التركي محمد أويوتشو، أكد أن استخراج الغاز الطبيعي من الحقل المذكور قد يستغرق 7-8 سنوات على الأقل، موضحًا أن نجاح تركيا في استخراجه في عام 2023 فقط كما زعم أردوغان سيكون رقمًا قياسيًا عالميًا.

أويوتشو أوضح أن الحقل ذو الـ 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يعتبر مجرد بداية خير لتركيا، مشيرًا إلى أن الكمية المكتشفة لن تحقق طموحات تركيا في التصدير للدول الأوربية خاصة وأن استهلاك دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي 350 مليار متر مكعب سنويًا، بينما احتياطي الحقل 320 مليار متر مكعب فقط، أي أنه لن يكفي أوروبا إلا عاما واحدا فقط، على حد تعبيره.

ويربط الرئيس التركي رجب أردوغان المشاريع الضخمة والأحداث العظيم بعام 2023 الذي تكمل فيه تركيا مئويتها الأولى منذ إعلانها كجمهورية، وفي هذا التاريخ ينتهي العمل بمعاهدة لوزان التي فرضت قيودا عديدة على تركيا.

وأكد أويوتشو على ضرورة عدم إطلاق العنان للطموحات عاليًا، مشيرًا إلى أن الكشف ليس ضخمًا بالمقاييس العالمية، كما يُروج له من قبل الحكومة التركية.

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