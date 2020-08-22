أنقرة (زمان التركية) – بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي في البحر الأسود باحتياطي يبلغ 320 مليار متر مكعب، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابًا على مؤشرات البورصة وقيمة العملة المحلية.

عقب إعلان أردوغان عن اكتشاف الغاز الطبيعي الجديد، قفز الدولار أمام الليرة التركية، ليرتفع من 7.30 ليرة الخميس إلى 7.33 ليرة الجمعة بعد ان كان الأربعاء الماضي تراجع إلى 7.28.

أما المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول (BIST 100) فقد بدء تعاملات امس الجمعة اليوم بارتفاع طفيف بقيمة 1.04%، عند مستوى 1.138.49 نقطة، إلا أنه تراجع إلى 1.134 نقطة، ثم ختم تعاملاته عند مستوى 1.109 نقطة.

أردوغان كان قد أعلن الأربعاء الماضي عن مفاجأة وبشرى سارة للشعب التركي، مما أدى إلى ارتفاع أسهم سوق الطاقة في بورصة إسطنبول، إلا أن ذلك لم يدم طويلا عقب الإعلان عن المفاجأة المتمثلة في حقل الغاز الجديد.

قبل يومين سجلت أسهم شركة “Petkim” ارتفاعًا في أسهمها بنسبة 9.9%، كما ارتفعت أسهم شركة “Tüpraş” بنسبة 6.95%، وأمس الجمعة، تراجعت أسهم الشركة الأولى بنسبة 8.60% بينما تراجعت الشركة الثانية بنسبة 7.55%.

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