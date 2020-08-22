أنقرة (زمان التركية) – قالت بارفين بولدان، الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إن إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، عن اكتشاف احتياطي للغاز الطبيعي في البحر الأسود “سيناريو مكرر”.

بارفين بولدان ذمت أن حكومة حزب العدالة والتنمية أعلنت قبل 10 سنوات أيضًا اكتشاف حقل غاز طبيعي، ويعيدون اليوم السيناريو مرة أخرى، قائلة: “كلما احتقن أردوغان أخرج الغاز”، على حد وصفها.

وواصلت: “لقد حكمتم البلاد بالسرقة والفساد والأزمات والمحسوبية والوصاية والعزل، وقضيتم على السلام والتوافق المجتمعي في البلاد”.

وأكدت أن نظام حزب العدالة والتنمية يلجأ إلى الإعلان عن إنجازات كبيرة بشكل مفاجئ من أجل إلهاء الشارع التركي عن الأزمات التركية الطاحنة التي يعاني منها الشعب، وتخفيف حدة غضبهم.

وقالت النائبة الكردية إن نظام أردوغان في تركيا لا يبالي بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الشعب التركي، مؤكدة أن انهيار النظام بات ينتظر شعرة معاوية.

وتزامنا مع إعلان أردوغان اكتشاب 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، أصدرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تقيمها لتصنيف تركيا والذي أبقته عند الدرجة “BB-” والذي يعني أنها غير جديرة بالاستثمار، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من “مستقر” إلى “سلبي”، وتوقعت انكماش الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.9%.

وأرجعت “فيتش” تصنيفها إلى جملة أسباب في مقدمتها فقدان البنك المركزي التركي الاحتياطي النقدي، في سبيل دعم الليرة أمام التي خسرت منذ مطلع العام 20 بالمئة من قيمته أمام العملات الأجنبية.

والأسبوع الماضي كشفت وزارة المالية التركية أن عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 139.1 مليار ليرة، وفق بيانات رسمية.

وبلغت معدل البطالة في تركيا 12.8، وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 11.7% في يونيو/ حزيران الماضي، بعدما كان 11.3% في مايو/ أيار الماضي. وفق هيئة الإحصاء التركية.

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