جوبا (زمان التركية)ــ تحطمت طائرة شحن في جنوب السودان صباح اليوم السبت، في حادث أودى بحياة أربعة أشخاص، وفق ما كشفت وسائل إعلام محلية.

وتحطمت الطائرة في منطقة زراعية بعد دقائق من إقلاعها من مطار جوبا متجهة إلى مطار واو في ولاية بحر الغزال.

#CORRECTION: The Plane crashed into a farm in #Kemiru, an area after Referendum residential area. #UPDATE: The plane is a cargo plane that belongs to South West Aviation. Photo Cred| Woja Emmanuel | Eye Radio pic.twitter.com/8iCeG37w7L — Eye Radio (@EyeRadioJuba) August 22, 2020

ووفق شبكة سلامة الطيران المدني، طائرة الشحن المحطمة من طراز أنتونوف وتحطمت عندما بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار جوبا، واندلع حريق بعد الاصطدام.

Plane crushed in juba today this morning Geplaatst door Andrew Dut Ariik op Vrijdag 21 augustus 2020

وأفاد شهود عيان في مكان الحادث أن شخصًا واحدًا نجا من الحادث وأن أربعة ركاب على الأقل لقوا حتفهم.