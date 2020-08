جوبا (زمان التركية)ــ تحطمت طائرة شحن في جنوب السودان صباح اليوم السبت، في حادث أودى بحياة أربعة أشخاص، وفق ما كشفت وسائل إعلام محلية.

وتحطمت الطائرة في منطقة زراعية بعد دقائق من إقلاعها من مطار جوبا متجهة إلى مطار واو في ولاية بحر الغزال.

#CORRECTION: The Plane crashed into a farm in #Kemiru, an area after Referendum residential area. #UPDATE: The plane is a cargo plane that belongs to South West Aviation.

Photo Cred| Woja Emmanuel | Eye Radio pic.twitter.com/8iCeG37w7L

— Eye Radio (@EyeRadioJuba) August 22, 2020