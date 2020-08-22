أنقرة (زمان التركية) – سجلت هيئة الشؤون الدينية في تركيا “ديانات” رقمًا قياسيًا جديدًا في النفقات خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما أنفقت 5.6 مليار ليرة، متجاوزة عددا من الوزارات.

مع الارتفاع الجنوني لنفقات رئاسة هيئة الشؤون الدينية في تركيا، والتي بلغت للمرة الأولى 5.6 مليار ليرة تركية، أصبحت الهيئة في المركز 12 بين أكثر الهيئات الحكومية إنفاقًا، متقدمة على 28 مؤسسة حكومية.

وتجاوزت هيئة الشؤون الدينية التركية وزارة السياحة التي أنفقت 3.7 مليارًا، ووزارة الصناعة التي أنفقت 2.2 مليارًا، خلال المدة ذاتها.

أعلى معدَّل لإنفاق الهيئة كان في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بقيمة 1.2 مليار ليرة تركية، بينما بلغ متوسط الإنفاق خلال الأشهر التالية من النصف الأول من العام نحو 850 مليون ليرة تركية.

سجلت الهيئة نفقات خلال شهر يوليو/ تموز الماضي بقيمة 937 مليون ليرة.

وتتهم هيئة الشئون الدينية التركية “ديانات” بأنها مسيسة وموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية.

وتوفد الهيئة مئات الخطباء والأئمة خارج تركيا للعمل في مساجد الاتحاد الإسلامي التركي “ديتيب” الذي وجهت لها أيضا اتهامات بتكليف العاملين فيه بالتجسس على المعارضين للرئيس رجب أردوغان في عدة دول.

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