برلين (زمان التركية) – من المنتظر تجربة مصل جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على متطوعين في تركيا خلال الفترة المقبلة، وفق ما كشف الفريق القائم على تطوير المصل بالشراكة بين شركة “Pfizer” الأمريكية و”BioNTech” الألمانية.

عميد كلية الطب في إسطنبول البروفيسور طوفان توكيك، أوضح أنه في حال نجاح التجارب السريرية للمصل الجديد سيتم طرحه في الأسواق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مشيرًا إلى أن طرح هذا المصل لن يوقف تركيا عن دراسات اكتشاف مصل خاص بها.

وأشار إلى أنه من المنتظر الحصول على موافقة وزارة الصحة من أجل بدء التجارب السريرية على المتطوعين، مؤكدًا أن نتائج المرحلة الأخيرة للمصل مبشرة.

ولفت إلى أن التجارب ستجرى داخل تركيا بتنسيق من كلية الطب في إسطنبول، على 100 متطوع، مشيرًا إلى أن النتائج سيتم الإعلان عنها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان، قال هذا الشهر إن بلاده تحرز تقدماً كبيراً في مشاريع تطوير اللقاحات والأدوية ضد فيروس كورونا بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والجامعات.

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