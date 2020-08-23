كاراكاس (زمان التركية) – أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرارًا باستيراد المنتجات الغذائية والزراعية من دولة فنزويلا بدون فرض أعباء جمركية عليها، في دعم للدولة التي تشهد اضطرابا سياسيا وأوضاعا اقتصادية صعبة.

من بين المنتجات المستوردة من فينزويلا بإعفاء جمركي استثنائي، الجبن الأبيض، والأرز، والشوفان، وبذور دوار الشمس، وغيرها من المنتجات الغذائية والزراعية التي يتم إنتاجها محليًا في تركيا.

القرار صدر بتوقيع رئيس الجمهورية أردوغان ونشر في الجريدة الرسمية.

ونص القرار على تحديدد الكميات وأنواع المنتجات التي سيتم استيرادها دون تحمل أعباء جمركية، وهي كالتالي: “500 طن من الجبن الطازج، 500 من الجبن الذائب، 500 طن من الجبن أنواع أخرى، و1000 طن من الأرز، وألفين طن من الشوفان، و400 طن من فول السوداني، وألف طن من بذور اللفت، و5 آلاف طن من بذور دوار الشمس، وألفين طن من بذور الزيت الهندي، وألفين طن من بذور السمسم، وألفين طن من القرطم، و200 طن من البذور الزيتية، و1500 طن من الشكولاتة والمنتجات ذات الشكولاتة”.

ويدعم الرئيس التركي رجب أردوغان نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي انقسمت البلاد حوله العام الماضي عندما وقعت محاولة انقلاب فاشلة ضده في مايو 2019.

وحظي مادورو بدعم من تركيا وإيران في مقابل دعم واشنطن لرئيس البرلمان خوان غوايدو الذي قاد حراكا للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو .

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