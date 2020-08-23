أنقرة (زمان التركية) – انتشر مقطع فيديو يظهر مداهمة أشخاص يُزعم أنهم تابعون للنائب السابق عن حزب العدالة والتنمية، متين كولونك، على جمعية حركة البقاء الوطنية المعروفة بقربها من وزير الداخلية، سليمان صويلو.

وكان رئيس حركة البقاء الوطنية، مراد شاهين، أول من قام بنشر اللقطات التي تظهر مداهمة أشخاص مقر الجمعية، ومن ثم تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا .

هذا وزعم شاهين أن هذا الهجوم يرجع إلى دعمهم صويلو ضد الانتقادات التي وجهها له كولونك.

ولم يدلِ البرلماني السابق كولونك بأية تصريحات رسمية حول الواقعة حتى الآن.

يذكر أن سليمان صويلو يعتبر الرجل الأقوى في حزب العدالة والتنمية بعد أردوغان، وينافسه بيرات ألبيرق صهر الرئيس أردوغان ووزير المالية، وبين الرجلان خلافات حادة ولكل منهما فريق يؤيده ويدافع عنه، ويتلقى الوزيران انتقادات حادة من الشارع التركي بسبب عدم الرضا عن أدائهما، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتشديدات الأمنية، وهما سمتان سيطرتا بشكل كبير على حكومة أردوغان منذ انقلاب 2016.

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