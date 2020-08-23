أنقرة (زمان التركية)– كشفت شركة مايكروسوفت عن اعتماد لهجات الكرمانجي والصوراني المنتمية إلى اللغة الكردية إلى قائمة لغاتها التي تضم أكثر من 70 لغة.

وعبر موقعها الرسمي، أعلنت شركة مايكروسوفت إضافة اللهجتين الكرديتين الشمالية والوسطى إلى قائمة لغات الترجمة المعتمدة لديها على أن يتم ترجمة النصوص المكتوبة بهاتين اللهجتين في تطبيق Office ve Translator for Bing في الوقت الحالي أو بالمستقبل القريب.

وأضاف البيان أنه بات بالإمكان استخدام مترجم أزور للخدمات المعرفية في التطبيقات والمواقع الخاصة لترجمة النصوص من الكردية الشمالية أو الوسطى إلى أكثر من 70 لغة أو العكس، مشيرا أيضا إلى إمكانية ترجمة المحادثات إلى نصوص كردية أو ترجمة النصوص الكردية إلى لغات أخرى من خلال النطق وذلك عبر خدمة Azure Cognitive Services Speech التي تجمع بين إمكانية التعرف على الكلام وتوليفه.

يذكر أن الحكومة التركية لا تزال تحظر استخدام اللغة الكردية للدراسة حتى في مدارس المدن ذات الأغلية الكردية، كما تحظر تعليق أي لافتات تحمل كلمات أو عبارات كردية، بالإضافة إلى حظر تدريس اللغة الكردية في مراكز اللغات.

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