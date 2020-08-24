دمشق (زمان التركية)ــ أعلنت سوريا سقوط شبكة الكهرباء في عموم البلاد جراء انفجار هائل وقع فجر اليوم الإثنين بخط الغاز في ريف دمشق.

وزير الكهرباء بالحكومة السورية المهندس محمد زهير خربوطلي قال إن الانفجار وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق.

خربوطلي قال في مداخلة تلفزيونية إن الانفجار أدى لهبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير على وبالتالي فقدان كميات الغاز وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال ما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.

من جهته قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار قد يكون ناجماً عن عمل إرهابي.

وأوضح أن هذا الخط وهو بقطر 36 إنشاً وباستطاعة 7 ملايين متر مكعب من الغاز يغذي محطات دير علي وتشرين والناصرية في المنطقة الجنوبية التي خرجت عن الخدمة حالياً نتيجة الانفجار.

وفي وقت لاحق صباح اليوم أعلنت وكالة الأنباء السورية أن فرق الإطفاء والدفاع المدني نجحوا في إخماد النيران التي اندلعت في خط الغاز العربي.

وقال وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي إن التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل جزئي إلى المحافظات السورية ومنها وسط مركز مدينة دمشق.