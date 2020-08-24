أنقرة (زمان التركية) – سجل مؤشر العملات الأجنبية في تركيا مستويات مرتفعة أمام العملة المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع.

وفي سوق إسطنبول الحرة سجل الدولار 7.37 ليرة للشراء و7.35 للبيع في حين سجل اليورو 8.67 ليرة للشراء و8.67 ليرة للبيع.

وسجل جرام الذهب اليوم 458 ليرة، بينما سجل ربع الليرة الذهبية 745 ليرة وسجلت نصف الليرة الذهبية 1491 ليرة.

من جانبه أفاد رئيس بورصة إسطنبول السابق والقيادي بحزب المستقبل، إبراهيم تورهان،أن تركيا تشهد وضعا معاكسا في الوقت الذي يتراجع فيه الدولار عالميا وتتراجع فيه الرغبة في المخاطرةمرجعا الأمر إلى أربعة أسباب ألا وهى “طباعة البنك المركزي لنقود ائتمانية وعدم وجود معيارية للتوسع المالي، وانخفاض معدلات الفائدة الحقيقية لليرة والقلق الناجم عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي”.

–