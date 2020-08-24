سألت الجد مندهشًا ∴ أين شبابك يا جدي

أين السواد من الشَعرِ ∴ أين العروق من اليد

أين النضارة الباهجة ∴ أين الشباب من الشيب

فأجاب الجد مبتسمًا ∴ قد كان قديما يتأتى

قد كان السواد من الشعرِ ∴ مثل الذنوب والهمِ

أما العروق من اليد ∴ مثل الحبوب في الشيب

تلك النضارة الباهجة ∴ قبل الهموم والهم

فانشرد الجد مبتسما ∴ يتذكر شباب الشيب

قد كان شبابا يتلون ∴ قد كان شبابا يتجول

قد كان الحب هو الأول ∴ قد كان الود هو الأشمل

قد كنا نسير أطفالا ∴ وشبابا نروح ونتروح

والآن أسير بعكازي ∴وأشير به لأتنور

وأتمني شبابا لن يرجع ∴ وأنتظر مشيبا لن يرحل

وأنتظر مجيئًا لصديق ∴ وأنتظر ذهابا إلى مقبرة

عرفت السر يا ولدي؟ ∴ شباب يزول ولن يرجع!