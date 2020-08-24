سألت الجد مندهشًا ∴ أين شبابك يا جدي أين السواد من الشَعرِ ∴ أين العروق من اليد أين النضارة الباهجة ∴ أين الشباب من الشيب فأجاب الجد مبتسمًا ∴ قد كان قديما يتأتى قد كان السواد من الشعرِ ∴ مثل الذنوب والهمِ أما العروق من اليد ∴ مثل الحبوب في الشيب تلك النضارة الباهجة ∴ قبل الهموم والهم فانشرد الجد مبتسما ∴ يتذكر شباب الشيب قد كان شبابا يتلون ∴ قد كان شبابا يتجول قد كان الحب هو الأول ∴ قد كان الود هو الأشمل قد كنا نسير أطفالا ∴ وشبابا نروح ونتروح والآن أسير بعكازي ∴وأشير به لأتنور وأتمني شبابا لن يرجع ∴ وأنتظر مشيبا لن يرحل وأنتظر مجيئًا لصديق ∴ وأنتظر ذهابا إلى مقبرة عرفت السر يا ولدي؟ ∴ شباب يزول ولن يرجع!