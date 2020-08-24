أنقرة (زمان التركية) – انتقد برلماني تركي معارض عن حزب الشعب الجمهوري، إعفاء منتجات فنزويلية من الرسوم الجمركية.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، كان قد أجرى زيارة إلى فنزويلا قبل أيام، بعدها أصدر الرئيس التركي رجب أردوغان قرارًا نُشر في الجريدة الرسمية، يعفي منتجات الألبان والجبن المستوردة من فنزويلا من الرسوم الجمركية.

نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، عبد اللطيف شانار، الذي انفصل عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في وقت سابق، انتقد القرار، من خلال تغريدات على تويتر، قائلًا: “لقد أصبح الفلاح التركي ضحية مرة أخرى بسبب قرار رئيس الجمهورية. سيستفيد المستورد، ولكن سيتضرر ملايين المنتجين لدينا! هذا هي حكومتهم”.

ونص القرار على تحديد المنتجات التي سيتم استيرادها دون تحمل أعباء جمركية، ومن بينها الجبن، الأرز، الشوفان، الفول السوداني، بذور اللفت، بذور دوار الشمس، الزيت الهندي، بذور السمسم.

ويدعم الرئيس التركي رجب أردوغان نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي انقسمت البلاد حوله العام الماضي عندما وقعت محاولة انقلاب فاشلة ضده في مايو 2019.

وحظي مادورو بدعم من تركيا وإيران في مقابل دعم الولايات المتحدة وعشرات الدول الأوروبية لرئيس البرلمان خوان غوايدو الذي قاد حراكا للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو .

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