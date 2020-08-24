أنقرة (زمان التركية) – رفعت شركة ميدي بوليتان “Medipolitan” للخدمات الصحية والتعليمية التي أسسها وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، رأس مالها 60 مليار ليرة تركية وسط استمرار تفشي وباء كورونا المستجد في تركيا.

ورغم تضرر المشاريع الاستثماية بسبب أزمة كورونا، ارتفع رأس مال ميدي بوليتان من 30 مليون ليرة تركية إلى 100 مليون ليرة.

شركة ميدي بوليتان التي أسسها فخر الدين كوجا يرجع تاريخ تأسيسها إلى تسعينيات القرن الماضي، إلا أنها بدأ تتوسع وتنمو بشكل ملحوظ وسريع مع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم.

فخر الدين كوجا، معروف بعلاقته مع رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، حتى أنه يعرف بطبيب عائلة أردوغان، وكذلك والدة أردوغان تلقت العلاج في مستشفى ميديبول التابعة للشركة لفترة طويلة إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة هناك. كما أن شقيق أردوغان مصطفى وخاله صائم موتلو تلقيا العلاج هناك.

في عام 2007 رفعت الشركة رأسمالها من 3 ملايين و500 ألف ليرة إلى 5 ملايين ليرة، وبعد عامين فقط (في عام 2009) وصل رأس مال الشركة إلى 14 مليون و300 ألف ليرة تركية؛ وتضم الشركة 5 مساهمين، أكبرهم فخر الدين كوجا بنصيب 12 مليونًا و427 ألف ليرة تركية، وشقيقه أوزير بنصيب 285 ألف و400 ليرة تركية.

وفي يوليو/ تموز 2018 عُين كوجا وزيرًا للصحة، وترك عمله في الشركة في 21 من الشهر نفسه.

الجدل المثار حول الشركة ونموها السريع لا يقتصر على رأسمالها المتضخم سريعًا فقط، وإنما أثارت الجدل مرة أخرى في يوليو/ تموز 2019، عندما حصلت الشركة من الحكومة على المبنى الرئيسي الأثري لإدارة هيئة السكك الحديدية التركية في أنقرة، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه حصلت الشركة على وثيقة تشجيع استثمار بقيمة 220 مليون و600 ألف ليرة تركية.

يشار إلى الشركة تثار حولها ادعاءات منذ سنوات لم يتم نفيها حتى الآن، بشأن وجود علاقة لسيدة تركيا الأولى أمينة، قرينة رئيس الجمهورية أردوغان بالشركة، خاصة وأنها أجرت عددا من الزيارات لمستشفيات ميديبول التابعة للشركة.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أعلن مساء الأحد أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 258 ألفًا و249 حالة، وأن إجمالي أعداد الوفيات ارتفع إلى 6121 حالة.

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