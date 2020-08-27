أنقرة (زمان التركية) – قال حزب السعادة التركي إن العائدات، المتظرة من وراء حقل الغاز الطبيعي المتشف في البحر الأسود والتي تقدر بنحو 8 مليارات دولار، بمثابة ضمادة صغيرة للاقتصاد التركي الذي ينزف بشدة.

وتتواصل ردود الأفعال على إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اكتشاف حقل غاز طبيعي في البحر الأسود بسعة 320 مليار متر مكعب.

وعبر تويتر نشر حزب السعادة ذو التوجه الإسلامي مقطع فيديو أكد خلاله أن وزير الخزانة والمالية، بيرات ألبيراق، لن يتمكن من استغلال الحقل المكتشف، الصالحه.

وأضاف الفيديو أنه في عهد ألبيراق فقد البنك المركزي 94 مليار دولار من احتياطيه وتراجع الدخل القومي بنحو 200 مليار دولار وارتفع دين القطاع الحكومي بنحو 750 مليار ليرة وبلغ دين الشركاء بين القطاع العام والخاص للخزانة نحو 400 مليار ليرة نتيجة لارتفاع مؤشر العملات الأجنبية وتراجعت قيمة أكبر 30 شركة في بورصة إسطنبول بنحو 30 مليار دولار.

وأوضح كذلك أن الاقتصاد الذي بات تحت رحمة ألبيراق “يعاني من فجوة كبيرة غير أن الضمادة المتمثلة في حقل الغاز المكتشف صغيرة ولا تكفي لسد نزيف الاقتصاد”، مفيدا أن “تحقيق عائدات سنوية بقيمة 8 مليارات دولار من حقل الغاز أمر جيد غير أنهم ليسوا متأكدين من قدرة هذا المبلغ على إنقاذ الاقتصاد التركي من قبضة العقلية المديرة له”.

وكان تمل كرم الله أوغلو قال عن الاكتشاف: “بالتأكيد علينا أن نسعد باكتشاف حقل مثل هذا. ولكن العبرة ليست في اكتشاف الغاز، وإنما في استفادة المواطن منه”.

وكان رئيس حزب المستقبل في تركيا أحمد داود أوغلو، أبدى انزعاجه من استغلال الإعلان عن اكتشاف حقل الغاز الطبيعي في البحر الأسود لتلميع صورة وزير الخزانة والمالية وصهر أردوغان، برات ألبيرق.

وخلال اجتماع رؤساء شعب الحزب قبل أيام ذكر داود أوغلو أنه على الرغم من أن اكتشاف حقل الغاز الطبيعي أسعد تركيا بأسرها فإن استغلال الحدث من خلال إفساح مساحة كبيرة لبيرات ألبيراق في المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله الرئيس رجب أردوغان عن الاكتشاف كوسيلة لتلميع وزير المالية الذي أعرق اقتصاد البلاد أمر منافٍ لأخلاقيات وأعراف الدولة التركية.

وعلى خلفية تراجع قيمة الليرة بشكل حاد هذا الشهر، تعرض بيرات ألبيراق وزير الخزانة والمالية وصهر الرئيس أردوغان لهجوم كبير من المعارضة مطالبين بعزله من منصبه الذي وصل إليه قبل عامين مع إقرار نظام الحكم الرئاسي.

وكان زعيم المعارضة كمال كيليجدار دعا الرئيس أردوغان لإقالة وزير المالية، وقال: “إذا كنت لا تزال تحب هذه الشعب، يجب أن يكون أول ما تفعله هو إبعاد الصهر من منصبه”.

أضاف زعيم المعارضة مخاطبا أردوغان “لا تدافع عنه. أحيانا تلقي عليه اللوم وأحيانا تدافع عنه. الصهر الراقي ليس له في الاقتصاد لا يعلم شيئا عن الفقراء إنه نائم في العسل. سيكون عزله من منصبه راحة للمجتمع”.

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