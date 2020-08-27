أنقرة (زمان التركية)ــ كشف نادي فنربخشة التركي، عن ضم اللاعب الأوروغواياني ماوريسيو ليموس، بعد 4 سنوات قضاها في لاس بالماس الإسباني.

ماوريسيو ليموس البالغ من العمر 24 عامًا، قال في بيان للصحفيين “أنا سعيد جدًا لكوني لاعبا في أحد أكبر نوادي تركيا. فنربخشة ذو قاعدة جماهيرية ضخمة. أشكركم على الترحيب الرائع بي”.

أضاف “قبل مجيئي ، تحدثت إلى اللاعبين الذين لعبوا هنا. قالوا إن هذا المكان خيار جيد جدًا وخطوة هامة بالنسبة لي. لقد تحدثت مع دييغو لوغانو. إنه أسطورة. قال إنها ستكون خطوة جيدة جدًا بالنسبة لي. يجب أن يفوز هذا النادي بالألقاب دائمًا. أريد أن أفعل كل ما بوسعي “.

ماوريسيو ليموس بات يحمل القميص رقم 3 بفي نادي فنربخشة.

وخحصد فنربخشة في الموسم الأخير المركز السابع بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

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