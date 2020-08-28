استقالة رئيس الوزراء الياباني بالفعل “لأسباب صحية”

ويأتي إعلان رئيس الوزراء ليقطع الشك باليقين، بعدما نقلت وسائل إعلام محلية الخبر في وقت سابق من الجمعة، من دون تحديد مصدره.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كي” أن رئيس الوزراء الياباني، الذي يعاني مرضا مزمنا في الأمعاء اشتد أخيرا “ينوي الاستقالة لتفادي إحداث بلبلة في الساحة السياسية الوطنية”.

ويتولى آبي منصبه منذ نهاية 2012، وبات الاثنين الماضي رئيس الوزراء الذي قضى الوقت الأطول في المنصب خلال ولاية واحدة (2799 يوما)، وسبق أن حطم رقما قياسيا مماثلا في نوفمبر، لكن مع احتساب مدة ولايته الأولى بين 2006 و2007.