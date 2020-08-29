بروكسل (زمان التركية) دعا الاتحاد الأوروبي تركيا لإجراء إصلاحات حقيقية لسد الثغرات في نظامها القضائي.

الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، تحدث بذلك تعليقا على وفاة المحامية التركية ايبرو تيمتيك، والتي كانت تخوض إضرابا عن الطعام منذ 238 يوماً، للمطالبة بمحاكمة عادلة.

وأشار بيتر ستانو الى أن الاتحاد يتابع عن كثب قضية المحامية تيمتيك وغيرها من النشطاء الموقوفين في تركيا، مشدداً على ضرورة استقلالية القضاء وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ومضى قائلاً في تصريحات له اليوم : “ننتظر من تركيا أن تعمل على إحداث تطور في هذه المسائل التي تقع في صلب علاقاتنا الثنائية”. وفق وكالة (آكي).

وهاجم اليوم السبت وزيرا الداخلية والعدل في الحكومة التركية نقابة المحامين في إسطنبول بعد تعليق صورة “تيمتيك”.

ورغم أن تيمتيك (42 عاماً) بلغ وزنها 30 كلغ فقط عند وفاتها مساء الخميس بحسب ما أفاد أصدقائها، رفضت محكمة في إسطنبول الإفراج عنها رغم تقرير طبي يؤكد أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالبقاء في السجن، كذلك رفضت المحكمة الدستورية الإفراج عنها.

تيمتيك بدأت في فبراير الماضي إضرابا عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة.

وكانت المحامية قد حكم عليها بالسجن 13 عاما بعد إدانتها وزميلها أيتاك أونسال المضرب عن الطعام في السجن أيضا و16 محاميا آخرين بتهم “تأسيس وإدارة منظمة إرهابية” و”الانتماء إلى منظمة إرهابية”.

وكانت ايبرو تيمتيك عضو في رابطة المحامين المعاصرين المتخصصة بالدفاع عن القضايا الحساسة سياسيا.

وتتهم أنقرة هذه الجمعية بالارتباط بالمنظمة الماركسية اللينينية المتشددة “جبهة/حزب التحرير الشعبي الثوري” التي نفذت اعتداءات وتعتبرها أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابية”.

وأعلنت جبهة التحرير الشعبي الثوري مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الدامية في تركيا من ضمنها تفجير انتحاري استهدف السفارة الأمريكية في أنقرة في 2013 وأسفر عن مقتل حارس أمن تركي.

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