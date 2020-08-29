عمان (زمان التركية)ــ علاج الحروق بالعسل هو وصفة شعبية شائعة، ولكن هل هذه الوصفة فعالة؟ في المقال التالي من موقع (ويب طب) سنتعرف على معلومات تساعد في الوصول إلى حقيقة الأمر.

علاج الحروق بالعسل:

هذا ما تقوله بعض الدراسات بشأن فعالية علاج الحروق بالعسل:

أظهرت مراجعة علمية تم فيها تقييم نتائج عدة تجارب علمية أن تطبيق العسل موضعيًا على أماكن الحروق من الدرجة الثانية قد يساعد على تقليل مدة التعافي بمدة تقارب 5 أيام مقارنة بالفترة التي قد تحتاجها هذه الحروق للتعافي عند علاجها بالطرق المعتادة.

أظهر تقرير نشر في عام 2011 في مجلة العالم العلمي (The Scientific World Journal) أن تطبيق العسل موضعيًا على حروق الدرجة الأولى أو الثانية قد يساعد على التعافي من هذه الحروق، وذلك عبر تحفيز جهاز المناعة.

أظهرت دراسة نشرت في مجلة ذا لانسيت (The Lancet) أن تأثير تطبيق العسل موضعيًا على الجلد قد لا يتفوق على تأثير المضادات الحيوية الموضعية.

ومن الملاحظ هنا ما يأتي:

أن الدراسات قد عادت باراء متباينة، فبعضها يدعم فعالية العسل في علاج الحروق، بينما بعضها الاخر يرى أنه يفضل تجنب هذا النوع من الوصفات الطبيعية لقلة الأدلة العلمية حول فعاليتها.

بعض الدراسات التي أظهرت نتائج إيجابية تعد دراسات محدودة النطاق ولا تعد نتائجها كافية لحسم الأمر.

يوجد جدل علمي لا زال قائمًا حتى الان حول نوع العسل الذي من الممكن استخدامه لعلاج الحروق.

يوجد جدل علمي لا زال قائمًا حتى الان حول ضرورة تعقيم العسل قبل استعماله أم لا، فبالرغم من أن العديد من الدراسات التي تناولت فعالية العسل في علاج الحروق تم فيها استخدام عسل غير معقم، ولم يؤدي استخدامه لأية مضاعفات صحية أو حساسية، ومع ذلك تأكد بعض الدراسات العلمية ضرورة القيام بتعقيم العسل أولًا قبل استخدامه، وذلك عبر الاستعانة بأشعة غاما التي تساعد على تعقيم العسل دون إفقاده خصائصه المضادة للبكتيريا.

معلومات هامة حول استخدام العسل لعلاج الحروق والجروح

في حال كنت ترغب بعلاج الحروق أو الجروح باستخدام العسل، عليك أن تدرك الأمور الهامة التالية أولًا:

يفضل استخدام العسل الذي خضع لعمليات تعقيم مخبرية عند محاولة علاج الجروح الملتهبة.

في حالات الحروق الطفيفة، وقبل تطبيق العسل على موضع الحرق، قم أولًا بصب ماء الحنفية البارد على مكان الحرق لخفض درجة حرارة الجلد، ثم قم بتطبيق العسل بعد ذلك.

تستطيع تطبيق ما يقارب 15-30 مليتر من العسل على مكان الحرق الطفيف مباشرة، أو تستطيع وضع القليل من العسل على الضماد قبل تطبيقه على مكان الحرق أو الجرح.

يوجد أنواع خاصة من الضمادات الجاهزة تحتوي على العسل من الممكن استخدامها لعلاج الحروق والجروح.

تعزى فوائد العسل المحتملة في علاج الحروق لامتلاك العسل خصائص طبيعية مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا والعديد من الخصائص العلاجية المحتملة الأخرى، ولكن وبالرغم من فوائد العسل المحتملة في علاج الحروق إلا أنه يفضل عدم اللجوء إليه إلا بعد استشارة الطبيب.

فوائد العسل الصحية

بالإضافة لفوائده المحتملة في علاج الحروق، إليك قائمة بأهم الفوائد الصحية المحتملة للعسل:

تسريع التعافي من الإسهال.

تخفيف حدة الكحة وتخفيف حدة الأعراض المرافقة لنزلات البرد.

تحسين صحة الدماغ وتقوية الذاكرة.

مكافحة بعض أنواع البكتيريا.

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