واشنطن (زمان التركية)ــ كشفت شركة أمريكية لتصنيع البطاريات الستار عن ابتكار جديد سيحدث طفرة، حيث ستنتج بطاريات للهواتف المحمولة يمكنها العمل لمدة 9 سنوات متواصلة، دون الشحن بالكهرباء.

نيما جولشاريفي المدير التنفيذي للشركة “البطاريات الماسية بتقنية النانو” (NDB) ، أوضح أن الإنتاج التجاري للبطاريات الجديدة، كان قد توقف نتيجة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلًا: “انتهينا من الأعمال النظرية، وعلى وشك البدء في الأعمال الإنتاج التجاري. ولكن المعامل مغلقة بسبب الوباء”.

وأوضحت الشركة أن مراحل الإنتاج التجاري ستنتهي بعد 6-9 أشهر من فتح المعامل، مؤكدة أنها ستحدث ثورة في مجال صناعة الهواتف المحمولة، خاصة أنها تعمل بالمخلفات النووية.

بالرغم من المخاطر الشديدة المحيطة بالمخلفات النووية والتي تصل إلى التخلص منها في قاع المحيطات، إلا أن الشركة تؤكد أنها من الممكن استخدامها بأمان، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الجرافيت إلى صورة نقية، ومن ثم تحويله إلى ألماس لاستخدامه لهذا الغرض.

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