‏أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج دراسة حديثة عن تراجع شعبية حزب أردوغان بنحو 4.5%، وارتفاع شعبية عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

الدراسة أجرتها مؤسسة “Area” للدراسات واستطلاعات الرأي خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، وقارنت فيها بين معطيات انتخابات البرلمان التي أجريت في 28 يونيو/ حزيران 2018، والمعطيات الحالية، حيث كشفت أن شعبية حزب الخير القومي الذي تترأسه ميرال أكشنار ارتفعت بنحو 1.5% لتصل إلى 11.5%، بينما تراجعت شعبية حزب العدالة والتنمية الحكام بنحو 4.6% لتستقر عند 38%.

كما تراجعت شعبية تحالف الجمهور الذي يضم حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، من 52.7% إلى 48.8%، في المقابل ارتفعت شعبية تحالف الشعب الذي يضم أحزاب المعارضة الكبرى بنسبة 1.5%، لترتفع إلى 34.2%.

أما عن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي وحزب الحركة القومية فقد استقرت شعبيتهما عند 10.8%، مما يسمح لهما بتجاوز الحد الأدنى للتمثيل البرلماني، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي على 22.7% من أصوات المشاركين في الدراسة.

فيما يتعلق بالحزبين الوليدين؛ حزب الديمقراطية والتقدم الذي يترأسه علي باباجان فبلغت شعبيته 1.7%، أما حزب المستقبل الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو فكانت شعبيته 1.3%.

–