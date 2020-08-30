أثينا (زمان التركية) – أبدت اليونان رفضها “التهديدات غير المسبوقة” من الجارة التركية، وقالت إنها تتعارض مع القوانين الدولية والثقافة السياسية الحالية.

نائب رئيس الجمهورية التركي، فؤاد أوكتاي، كان قد أثار غضب أثينا بعدما علق على رغبة اليونان زيادة مياهها الإقليمية إلى 12 ميلًا، قائلًا: “إن لم يكن هذا إعلانًا للحرب، فماذا يكون؟ نحن لن نتردد في عمل اللازم من أجل حماية حقوق ومصالح تركيا”.

الأمر الذي دفع الخارجية اليونانية للرد على تصريحات أوكتاي، قائلة: “تركيا لا تمتلك الحق لإصدار (الفيتو) على إحياء اليونان حقوقها في السيادة”.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توترات حادة بين اليونان وتركيا، في منطقة شرق المتوسط، على خلفية توقيع أثينا اتفاقيتين لترسيم الحدود البحرية من إيطاليا ومصر، وصلت إلى تحرش طائرات مقاتلة تركية بأخرى يونانية في شرق المتوسط، فضلًا عن الخلافات القائمة بينهما منذ سنوات بسبب النزاع على عدد من الجزر الحدودية.

–