أنقرة (زمان التركية) – طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة التركية بتفعيل دولة القانون وإفساح المجال أمام الحريات الأساسية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن حزنه الشديد لوفاة المحامية التركية، إبرو تيمتيك، داخل السجن في اليوم 238 من إضرابها المفتوح عن الطعام للمطالبة بالخضوع لمحاكمة عادلة.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا في هذا مفيدا أن تيمتيك الضحية الرابعة التي تلقى حتفها بسبب الاضراب المفتوح عن الطعام في تركيا هذا العام.

وشدد البيان على ضرورة اتخاذ تركيا إجراءات فيما يخص مجال الحريات الأساسية ودولة القانون.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه أن النتيجة المأسوية لهذا النضال الذي بدأته تيمتيك للمطالبة بالخضوع لمحاكمة عادلة كشف ضرورة اتخاذ المسؤولين الاتراك إجراءات عاجلة وبشكل معقول فيما يخص حقوق الإنسان المتدهورة خلال السنوات الأخيرة وعيوب المنظومة القضائية مشددا على حاجة تركيا لاتخاذ إجراءات ملموسة فيما يخص الحريات الأساسية ودولة القانون.

جدير بالذكر أن جثمان تيمتيك وارى الثرى يوم أمس بعدما لقت حتفها نتيجة للإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأته داخل السجن الذي تم الزج بها داخله عقب الحكم عليها بالسجن 13 عاما و6 أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.

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