أنقرة (زمان التركية) – أنفق القصر الرئاسي في تركيا ملايين الليرات من أجل تأمين الحماية للرئيس رجب طيب أردوغان، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها البلاد.

وتبين أن وحدة الحرس الرئاسي المكلفة بحماية أردوغان حصلت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري على 160 مليون و956 ألف ليرة.

كما تم إجراء تعديلات في مساكن الإدارة العامة لخدمات الحراسة الرئاسية بتكلفة 2.5 مليون ليرة.

وتوضح المعلومات الواردة على منصة هيئة المناقصات العامة أنه في 28 نوفمبر 2019 طرحت مناقصة لأجل تعديلات في مساكن الإدارة العامة لخدمات الحراسة الرئاسية، فازت بها شركة VRK للإنشاء والمقاولة والسياحة والنقل مقابل 2 مليون و350 ألف ليرة.

وليس من المعروف نفقات الوقود وعدد السيارات والحرس الذين يتولون حراسة القصر الرئاسي.

كشف نائب الرئيس، فؤاد أوكتاي، عن ذلك في إجابة على المذكرة الاستفهامية المطروحة في هذا الصدد، حيث ذكر أكتاي أنه تم تنفيذ المهام الخاصة بالإدارة العامة لخدمات الحراسة من خلال توفير القدر الكاف من طواقم الحراسة والمعدات بشكل لا يسفر عن أية قصور أمنية.

ووفق المعلومات بلغ إجمالي نفقات رئاسة وحدة حرس البرلمان خلال الفترة عينها نحو 62 مليون ليرة.

يشار إلى أنه بلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة.

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