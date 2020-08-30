عمان (زمان التركية)ــــ ليس الوجه وحده المكان الذي يظهر فيه حب الشباب بالرغم من كونه الحالة الأكثر شيوعًا، إلا أن حب الشباب يمكن أن يصيب أي جزء من الجسم يحتوي على غدد تفرز الزيوت أو بصيلات الشعر ما يشمل الظهر والصدر والكتفين، ولكن كيف يمكن علاج حبوب الظهر؟

علاج حبوب الظهر

هناك العديد من خيارات العلاج المتاحة لمساعدة الناس على علاج حبوب الظهر والتخلص منه، ومن هذه الطرق:

1. استخدام الكريمات الموضعية

عادة ما يكون الخيار الأول لعلاج حالات حبوب الظهر الخفيفة والمتوسطة هو استخدام أدوية موضعية لا تتطلب وصفة طبية توضع مباشرة على الجلد.

حيث توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية باستخدام منتج يحتوي على البنزويل بيروكسيد أو حمض الساليسيليك.

كما على الشخص أن يقوم وضع الدواء على الجزء المصاب من الظهر بأكمله وليس فقط على البقع مرة أو مرتين في اليوم، وعادةً ما يؤدي هذا النوع من العلاج إلى بشرة صافية في غضون 4-8 أسابيع.

2. الأقراص الدوائية

قد يقوم الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية بوصف الأدوية عن طريق الفم إذا كان الشخص يعاني من حبوب الظهر الشديدة، وقد يشمل العلاج ما يلي:

المضادات الحيوية

وتستخدم المضادات الحيوية لقتل البكتيريا وتقليل الالتهاب، وفي بعض الأحيان قد يصفها الطبيب جنبًا إلى جنب مع الأدوية الموضعية، وقد يحتاج الشخص لأخذها لمدة 2 إلى 6 أشهر.

حبوب منع الحمل والأدوية الأخرى التي تؤثر على الهرمونات

حيث أنها يمكن أن تقلل من كمية الزيت التي ينتجها الجلد ولكن يمكن أن تستغرق 3 إلى 4 أشهر حتى تصبح سارية المفعول، وبما أن هذا الخيار يمنع عملية الإباضة فقد لا يكون مناسبًا للفتيات في مرحلة المراهقة.

الايزوتريتينوين (Isotretinoin)

وهو دواء قوي يمكن أن تبقى فعاليته لمدة تصل إلى سنتين بعد العلاج، إلا أنه يمكن أن يسبب اثارًا جانبية، مثل: جفاف الجلد خاصةً حول الشفاه، والام في المفاصل، ويسبب الضرر للأجنة مما يعني أنه غير مناسب للنساء اللواتي يخططن للحمل.

ويحتاج هذا العلاج إلى إجراء فحوصات دم دورية والاستمرار في المراقبة أثناء الاستخدام.

3. الاستحمام بعد التمرين

تحفز كل من الحرارة والرطوبة نمو البكتيريا، لذلك لابد من الاستحمام مباشرة بعد التمارين، ولكن إذا لم تستطع الاستحمام على الفور، فيمكن استخدام مناديل التنظيف الخالية من الزيوت لإزالة أكبر قدر ممكن من العرق عن الجسم، ومن ثم القيام بتبديل الملابس.

4. عدم الضغط على الحبوب

حيث يمكن أن يؤدي ذلك تفاقم الحبوب، فضلاً عن تلف البشرة، وقد يسبب هذا الفعل المتكرر إلى تكون بقع بنية وندبات.

5. تناول طعام صحي

لابد أنك سمعت عبارة “أنت ما تأكله”، حيث يمكن للنظام الغذائي غير الصحي أن يؤثر على أجسامنا بطرق متنوعة، وإذا كنت من الأشخاص المعرضين لحب الشباب، فقد تكون بعض الأطعمة محفزة له.

وتظهر الأبحاث أن الأطعمة التي تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة، مثل: الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز والبطاطس البيضاء، قد تزيد من درجة سوء حبوب الظهر.

لذلك فمن المهم تناول نظام غذائي صحي ومتوازن مع الإكثار من الخضروات والفاكهة والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

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