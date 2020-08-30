أنقرة (زمان التركية) – نعى رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، الممثل الأمريكي، تشادويك بوسمان، الذي رحل عن عالمنا بالأمس في عمر الثالثة والأربعين بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

وقال يافاش في تغريدة عبر تويتر: ” يجب أن يكون اليوم يوم إحياء ذكرى ممثل رائع والأهم من ذلك بطل خارق حقيقي. ظل يصارع حتى آخر نفس وسيستمر إرثه إلى الأبد. أرقد في سلام تشادويك بوسمان”.

ولاقت وفاة بوسمان، الذي واصل عمله رغم إصابته بسرطان القولون، أصداء واسعة حول العالم.

وكان بوسمان قد تم تشخيصه بسرطان القولون من الدرجة الثالثة في عام 2016 غير أن المرض بلغ المرحلة الرابعة مؤخرا.

وذكرت عائلة بوسمان أن الممثل الأمريكي واصل التمثيل في بعد العمليات وجلسات العلاج الكيماوي التي كان يخصع لها وشارك رغم مرضه في أفلام من بينها Da 5 Bloods و Ma Rainey’s Black Bottom.

هذا وحفر بوسمان اسمه في أذهان المشاهدين بشخصية بلاك بانثر (Black Panther) التي جسدها في أفلام عالم مارفل السينمائي.

–