أنقرة (زمان التركية) – أثارت سيدة تركيا الأولى، أمنية أردوغان، زوجة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، الجدل من خلال صور لها في المطبخ بمناسبة يوم عاشوراء.

الصور التي نشرتها أمينة أردوغان من داخل مطبخها، حيث كانت تعبئ الأطباق بوجبة عاشوراء، يظهر في خلفيتها صنبور مياه ذهبي اللون ذو سعر مرتفع.



الصور التقطت داخل المطبخ الخاص بقصر رئاسة الجمهورية الفاره ونشرت عبر تويتر؛ فيما لفت المحامي علي أكتاش، اللانتباه إلى صنبور المياه ذو التصميم الأمريكي، قائلًا: “ثمن صنبور المياه المستخدم في القصر يقترب من 10 آلاف ليرة تركية، وهذا يساوي قيمة الحد الأدنى للأجور لأربعة أشخاص”.