أنقرة (زمان التركية) – أعلن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن تنظيم أطول سلسلة بشرية في ثماني ولايات، غدا الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر المقبل، ختاما لفاعليات “مسيرة الديمقراطية ضد الانقلاب”.

حزب الشعوب الديمقراطية يستعد لإنهاء الفعاليات التي أطلقت في الأول من يونيو/ حزيران الماضي تحت عنوان “مسيرة الديمقراطية ضد الانقلاب” والتي جائت اعتراضا على رفع الحصانة عن اثنان من نواب الحزب الكردي وسجنهم، وسينهي الحزب الكردي الفاعليات من خلال “إعلان نداء السلام” من داخل البرلمان.

وأعلن الحزب أنه سينظم أطول سلسلة بشرية في ولايات إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وأضنة وفان وإزمير وشانلي أورفا ودياربكر، اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء، الموافق الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال الحزب في بيان: “حزب الشعوب الديمقراطية يهدف إلى تقديم رسالة سلام قوية، وإعلان نداء السلام. حزب الشعوب الديمقراطي أعلن بدء برنامج نضال الديمقراطية في مطلع شهر يونيو/ حزيران الماضي، من خلال “مسيرات الديمقراطية” التي بدأها في مدينتي هكاري وأدرنة، سيقوم بإنهاء برنامجه من خلال دعوة سلام قوية في البرلمان، بالتوازي مع تنظيم سلسلة بشرية للسلام”.

وكان الحزب الكردي أطلق فعاليات “نضال الديمقراطية” عقب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب في البرلمان بينهم ليلى جوفن وموسى فارس أوغللاري من الحزب الكردي تم اعتقالهم، وواحد من حزب الشعوب الديمقراطي أفرج عنه لاحقا.