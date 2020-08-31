(زمان التركية)- يعد التين من الفاكهة المحببة لدى الكثير، فهي تمتاز بفوائدها الصحية العديدة، وجاء ذكرها بالقرآن الكريم مقترنا مع الزيتون، فما هي فوائد التين والزيتون؟

التين والزيتون يعتبران من الأطعمة الشائعة في العالم العربي، كما من الممكن تناولهما بأشكال عديدة ومختلفة، إليك أهم فوائد التين والزيتون الصحية كل على حدة، وفق ما جاء في موقع (ويب طب)!

فوائد التين

يعتبر التين من الفاكهة الصيفية المحببة لدى الكثيرين والتي تمتاز بفوائدها الصحية العديدة، وهي على النحو التالي:

1. يعزز صحة الجهاز الهضمي

يمتاز التين بخصائصه الملينة للأمعاء، مما يجعله علاجًا مناسبًا في حال الإصابة بالإمساك، كما من شأنه أن يقلل من فرص الإصابة به.

تناول التين من شأنه أن يساعد في تحسين حركة الأمعاء والتقليل من الأعراض المرافقة للإمساك مثل ألم المعدة والشعور بعدم الراحة.

جدير بالذكر أن احتواء التين على الألياف الغذائية يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم.

2. يحسن من صحة القلب والأوعية الدموية

كما ذكرنا فإن فوائد التين والزيتون تنبع من فوائد كل واحدة على حدة أيضًا، وتشمل هذه الفوائد تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

السبب وراء ذلك يعود إلى دور التين في تحسين مستويات ضغط الدم والدهون في مجرى الدم، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية.

3. يسيطر على مستوى السكر في الدم

تناول التين له أثر في السيطرة على مستويات السكر في الدم وذلك من خلال حماية الكبد والتقليل من مستوى الجلوكوز في الدم.

حيث وجدت دراسة عملية نشرت في عام 2017 أن استخدام مستخلص أوراق التين ساهم في التقليل من أنزيمات الكربوهيدرات المستقلبة، بالتالي تقليل مستويات السكر في الدم.

4- يعد التين غنيًا بالعناصر الغذائية

يحتوي التين على الكثير من المعادن والفيتامينات والقيم الغذائية المختلفة، حيث أن 100 غرام من فاكهة التين تحتوي على كل من:

74 سعرة حرارية.

0.75 غرام من البروتين.

2.9 غرام من الألياف الغذائية.

16.26 غرام من السكر.

35 ملليغرام من الكالسيوم.

0.37 ملليغرام من الحديد.

17 ملليغرام من المنغنيز.

14 ملليغرام من الفسفور.

232 ملليغرام من البوتاسيوم.

2 ملليغرام من فيتامين سي.

6 ميكروغرام من الفولات.

7 ميكروغرام من فيتامين أ.

فوائد الزيتون

من أجل معرفة فوائد التين والزيتون، من المهم أن تعرف تلك المرتبطة بالزيتون أيضًا، وهي على النحو التالي:

1. له خصائص مضادة للأكسدة

يمتاز الزيتون بخصائصه المضادة للأكسدة، والذي يعني أن له العديد من الفوائد الصحية وأهمها خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

2. يحسن من صحة القلب

يحتوي الزيتون على حمض الأوليك (Oleic acid) وهو من الأحماض الدهنية التي تحسن وتعزز صحة القلب.

هذا يعني أن تناول الزيتون يساعد في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

3. يعزز صحة الدماغ

تناول الزيتون يساعد في تعزيز صحة الدماغ ووظائفه، حيث يعود الأمر إلى احتواء الزيتون على الكثير من القيم الغذائية المهمة للدماغ ومن بينها فيتامين ي ومادة البوليفينويل.

4. يخفض من ضغط الدم

يحتوي الزيتون على مستويات جيدة من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي وجد أنها تعمل على خفض مستويات ضغط الدم والكوليسترول المرتفعة.

5. غني بالقيم الغذائية

يحتوي كل 100 غرام من الزيتون على القيم الغذائية التالية:

145 سعرة حرارية.

15 غرام من الدهون.

1556 ملليغرام من الصوديوم.

3.8 غرام من الكربوهيدرات.

1 غرام من البروتين.

52 ملليغرام من الكالسيوم.

0.49 ملليغرام من الحديد.

42 ملليغرام من البوتاسيوم.

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