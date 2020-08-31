أنقرة (زمان التركية) – قال حزب عمال تركيا، إن على وزير الداخلية سليمان صويلو، أن يلزم حدوده، وأن يخجل من أفعاله.

جاء ذلك بعد أن سب وزير الداخلية التركي أحد أعضاء الحزب، على خلفية انتقاده له على تويتر.

نائب رئيس حزب عمال تركيا، البرلماني، باريش أتاي، كان قد نشر تغريدة عبر تويتر، انتقد فيها وزير الداخلية صويلو، على خلفية الإفراج عن ضابط الصف موسى أورهان بالرغم من ثبوت إدانته في واقعة اغتصاب شابة أقدت لاحقا على الانتحار.

وقال باريش أتاي: “أنت حميت العديد من وقائع الاغتصاب، ووفرت الحماية لمرتكبيها”. وزير الداخلية صويلو قرر الرد على أتاي من خلال تغريدة قال فيها: “لا يمكن أن يكون مثلي حاميا للمغتصبين، ولكنك يمكن أن تكون أنت المغتصب حقا”.

حزب عمال تركيا تضامن مع نائب رئيسه، وقرر الرد على وزير الداخلية صويلو، قائلًا: “على وزير الداخلية الذي لم يخجل مما فهل ولم يعلن الاستقالة من منصبه أن يلزم حدوده”.

وأضاف الحزب في رده على صويلو: “إن الشخص الذي عين من قبل القصر على رأس وزارة الداخلية، مهامه ليست إهانة نواب البرلمان المنتخبين. إن سليمان صويلو هو المسؤول من الدرجة الأولى عن جعل تركيا دولة يسير ويتجول فيها قتلة النساء والمغتصبون بحرية. على وزير الداخلية الذي لم يفلح حتى في الاستقالة، أن يلزم حدوده”.

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