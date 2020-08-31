أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب المستقبل، في تركيا أحمد داود أوغلو، القرار الرئاسي بزيادة ضريبة الاستهلاك الخاص على السيارات الواردة من الخارج.

واتهم داود أوغلو حكومة حزب العدالة والتنمية بمحاولة تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد منذ أكثر من سنة بزيادة أعباء المواطنين الاقتصادية.

داود أوغلو قال عبر تويتر: “يتحمل الشعب فاتورة الإدارة الاقتصادية السيئة. في الفترة التي يشهد فيها سوق السيارات المستعملة ارتفاعا جنونيا للأسعار، كان من المتوقع أن يتم تطبيق تخفيض على ضريبة الاستهلاك الخاص، من أجل موازنة السوق؛ ولكن على العكس تمت زيادتها. لا يمكنكم استجماع قوى الاقتصاد الذي هدمتموه من خلال دهس المواطنين بالضرائب”.

وأجرت الحكومة التركية تعديلات في نسبة ضريبة الاستهلاك الخاص، ونشر قرار رئاسي بالضريبة الجديدة أمس الأحد في الجريدة الرسمية.

وينص القرار الذي وقعه الرئيس رجب أردوغان وأصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية، على رفع التقدير الضريبي في الشرائح الفرعية 15 و20 و30 بالمئة.

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