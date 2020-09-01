أنقرة (زمان التركية) – يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس بلدية أنقرة وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، منصور يافاش، في القصر الرئاسي.

وسيجري اللقاء غدا في تمام الساعة 13:30 بتوقيت تركيا على أن يدلي منصور بتصريحات عقب اللقاء.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء بحث المشاكل التي تواجهها مدينة أنقرة والتعديلات الواجب إجرائها.

يذكر أن استطلاعا للرأي أجرته مؤخرًا مؤسسة أوراسيا كشف أن الرئيس أردوغان سيتراجع إلى المركز الثاني في حالة ترشح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أو بلدية أنقرة منصور يافاش لمنصب الرئاسة.

يذكر أن عمدة أنقرة منصور يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوي المعارض يحافظ على علاقات متوازنة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعكس أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الذي يتصادم بشكل مستمر مع الحزب الحاكم.

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