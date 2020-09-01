أنقرة (زمان التركية) – شهد سعر صرف اليورو ارتفاعا أمام الليرة التركية مع بدء الأسواق تعاملاتها اليوم الثلاثاء في تركيا.

سجل اليورو أعلى مستوياته على الإطلاق ببلوغه 8.82 ليرة، فيما سجل الدولار 7.37 ليرة.

وكان سعر صرف اليورو أمس الإثنين 8.78 قيما كان سعر صرف الدولار 7.36.

وكانت إحصاءات الصناعات التحويلية لشهر أغسطس قد شهدت تراجعا بعد توقف دام لمدة ثلاثة أشهر. ومع فتح الأسواق أبوابها ارتفع الدولار من 7.34 ليرة إلى 7.37 ليرة، في حين بلغ اليورو أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الليرة مسجلا 8.82 ليرة.

الذهب يقارب الألفي دولار

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة لتراجع سعر الدولار، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب في السوق الفورية بنحو 1 في المئة لتسجل 1986 دولار.

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