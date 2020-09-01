أنقرة (زمان التركية)ـــ دعا بابا الفاتيكان لإجراء حوار بناء لحل الخلافات في منطقة شرق المتوسط والقضاء على التوترات المشتعلة، مطالبا باحترام القانون الدولي.

تعليق بابا الفاتيكان جاء من خلال تغريدة عبر تويتر، حيث قال: “أتابع التوتر القائم في منطقة شرق المتوسط عن كثب. وأدعو لاحترام القانون الدولي من أجل حل الخلافات التي تهدد سلام وأمن أهالي المنطقة”.

وكانت كل من إيطاليا وفرنسا وجنوب قبرص واليونان قد أعلنت أنهم سينظمون تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة في منطقة شرق المتوسط، بالتزامن مع استمرار تركيا في أعمال التنقيب عن في المنطقة نفسها.

من جانبها أصدرت تركيا إشعار ملاحي جديد يمد إعمال التنقيب لسفينة التنقيب “أوروتش رئيس” في شرق المتوسط حتى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد كشف خلال اجتماع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوربي، عن استعداده توقيع عقوبات اقتصادية مباشرة على تركيا، في حال إصرارها على مواصلة التنقيب في شرق المتوسط.

–