عمان (زمان التركية)ـــ يحتوي نبات اليانسون على العديد من المركبات الطبيعية المفيدة، وهو يستخدم لعلاج الكثير من الأمراض.

اليانسون (Anise) هو نبات ينحدر من نفس عائلة البقدونس والجزر. له طعم مميز يشبه العرقسوس مما يجعله يستخدم بشكل كبير كمطيب في الحلويات والمشروبات. زيت اليانسون العطري يستخدم أيضًا في العطور والصابون والكريمات.

وفق موقع (ويب طب) يعد اليانسون غني بالفوائد الطبية، فهو يعتبر من العلاجات الطبيعية البديلة للعديد من الأمراض.

يعد اليانسون من النباتات المفيدة لعلاج الكحة والمشاكل الصحية الاخرى، فما هي فوائد اليانسون للكحة؟

فوائد اليانسون للكحة

الزيوت العطرية الموجودة باليانسون يمكن أن تعمل كمضاد للالتهابات وكمذيب للبلغم ومقشع لذلك يمكن أن يستخدم اليانسون لعلاج الكحة المرافقة لبعض أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب القصبات الهوائية أو الرشح.

بالاضافة إلى فوائد اليانسون للكحة هناك فوائد محتملة أخرى للصحة ومنها:

يعد غني بالمواد المغذية مثل الكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم. بالإضافة إلى كميات من الكربوهيدرات والبروتين والدهون المفيدة لصحة الجسم.

يمكن أن يخفف من أعراض الاكتئاب، فقد اثبتت دراسة أجريت على الفئران ان لمستخلص بذور اليانسون تأثير قوي كمضاد للاكتئاب يضاهي الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب.

يمكن أن يحمي من تقرحات المعدة. يحدث تقرح المعدة بسبب زيادة الحامض داخلها، ووجد أن اليانسون له قدرة على التقليل من إفراز الحمض بالمعدة فيساعد في الوقاية من وعلاج قرحة المعدة.

مضاد بكتيري وفطري. في دراسات أجريت داخل المختبر وجدت أن بذور اليانسون والزيوت العطرية المستخرجة منه لها قدرة قوية على قتل بعض أنواع البكتيريا والفطريات.

يمكن أن يخفف أعراض انقطاع الطمث.

يساعد في توازن مستويات السكر بالدم.

يمكن أن يخفف من الالتهابات.

يساعد على علاج عسر الهضم والتخفيف من الغازات و النفخة و المغص ويحسن من حالة الجهاز الهضمي.

يخفف الام عند مرضى متلازمة القولون العصبي.

قد يساعد في حل مشكلة الإمساك. بعض الدراسات تشير إلى أن شرب منقوع اليانسون لمدة 5 أيام قد يسهم في حل مشكلة الإمساك.

يستخدم في علاج القمل والصدفية والجرب.

قد يساعد اليانسون على تنظيم مستويات السكر في الدم عند مرضى السكري. فبعض الدراسات تشير إلى أن تناول بذور اليانسون على مدى شهرين أثبتت قدرتها على خفض مستويات السكر عند المصابين بالسكري.

الجرعة المستخدمة من اليانسون

الجرعة اليومية الموصى بها لعلاج الكحة أو مشاكل الهضم من زيت اليانسون النجمي العطري هي 0.1 الى 0.3 مليليتر باليوم أو من 0.5 إلى 3 غرامات من بذور اليانسون.

ولكن قبل أن تتناول أي تركيبة تحتوي على زيت اليانسون النجمي بداخلها يجب استشارة الطبيب.

طريقة استخدام اليانسون في المنزل للكحة

إذا كنت تعاني من ألم في الحلق أو الكحة فيمكنك شرب منقوع اليانسون للتخفيف من الأعراض، إليك طريقة التحضير:

يتم تحضير منقوع اليانسون بوضع اثنتين من حافظات بذور اليانسون في كأس من الماء المغلي

دعه يغلي لمدة خمسة عشر دقيقة.

قم بصب المحتويات وأضف الليمون أو العسل لتحسين النكهة.

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