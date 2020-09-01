أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي، سلجوق جاشار، إن الدولار قد يسجل في تركيا 15 ليرة بفعل تأثير عدد من المخاطر كالعلاقات المتدهورة مع الولايات المتحدة وخطر اندلاع حرب مع اليونان.

جاشار قال خلال مشاركته في برنامج “صباح الخير تركيا” على قناة Halk TV: “أونصة الذهب قد تسجل 5 آلاف دولار في تلك الأجواء التي تشهد هذا الكم من المخاطر لا يمكن ألا يرتفع سعر الذهب. سنشهد قيمة أونصة الذهب ترتفع إلى 2300 دولار ثم إلى 2500 دولار في ظل الأوضاع العادية”.

أضاف “أمن الممكن ألا يرتفع الدولار بينما تواجه تركيا هذا الكم من المخاطر؟ -بالطبع- لا. هم يتحكمون في سعر الدولار بالوقت الحالي، لكن قد نستيقظ يوما ما ونجد الدولار قد سجل 13 و14 بل و15 ليرة. هذا يعني أن جرام الذهب قد يسجل ألف ليرة يوما ما”.

واليوم ارتفع الدولارإلى 7.37 ليرة، في حين بلغ اليورو أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الليرة مسجلا 8.82 ليرة بعدكا كان أمس الإثنين 8.78 ليرة.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها خلال الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب في السوق الفورية بنحو 1 في المئة لتسجل 1986 دولار.

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