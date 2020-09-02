‏نيويورك (زمان التركية) – حذرت وكالة بلومبرج الاقتصادية الأسواق الناشئة من 5 مخاطر تواجهها في الفرة المقبلة، 3 منها تهدد تركيا بشكل مباشر.

التقرير أشار إلى أن دولا مثل روسيا وتركيا والفلبين وبولندا والمجر ستواجه توترا في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في حالة فوز المرشح الأمريكي المعارض جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشارت إلى أن بايدن سيغلظ عقوبات حظر السلاح الذي تفرضه الإدارة الأمريكية على الدول المذكورة أعلاه، وسيحاول إقناعها بأولويات واشنطن ومصالحها.

وكان جو بايدن أثار حفيظة أنقرة بعد تحدث عن ضرورة دعم المعارضة التركية للإطاحة بالرئيس رجب أردوغان حال فوزه في الانتخابات الأمريكية المقررة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأوضحت الوكالة أن نجاح دونالد ترامب في الفوز بفترة رئاسية ثانية سيمهد الطريق أمام حل الأزمة الصينية بشكل قطعي وأن هذا الأمر سيؤدي إلى ظهور عداءات واضحة ضد الصين من جميع الدول الأوروبية والمملكة المتحدة والهند وكذلك بعض الدول الأسيوية، التي ستنشأ بينها حروب تجارية جديدة للمنافسة، على حد قولها.

وكشفت أن الرئيس التركي أردوغان قد يأخذ موقفًا أكثر عداءً في منطقة شرق المتوسط، بعد أن تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي الأخيرة، وأن تركيا ستواجه المزيد من العقوبات المشددة في الفترة المقبلة بسبب انتهاكها للمياه الإقليمية لقبرص واليونان، محذرة من أن الليرة التركية قد تشهد موجة قاسية جديدة من الانهيارات.

وحذرت الوكالة في تقريرها من أن الصراع في ليبيا سيشهد المزيد من التأجج، لن تقدر روسيا أو أمريكا تهدئته، وأن الأموال الساخنة ستهرب من كافة دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن حالات الفزع والهلع المالي ستسيطر على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان.

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