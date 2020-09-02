‏أنقرة (زمان التركية) – استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظهر أمس الثلاثاء، عمدة بلدية أنقرة الكبرى المعارض منصور يافاش، في قصر الرئاسة بالعاصمة أنقرة، واستمر اللقاء بينهما مدة ساعة كاملة.

رئاسة إدارة العلاقات العامة والصحافة في بلدية أنقرة الكبرى، نشرت بيانًا عقب اللقاء، قالت فيها: “تم تناول مشكلات أنقرة، والمشروعات المخطط تنفيذها، والمعوقات التي تواجه التنفيذيين في الدولة”.

وأشار البيان إلى أن من بين مشكلات المدينة التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، ما يواجه مشروع إنشاء أرض المعارض، وأزمة إعادة نقل ملكية متنزه الشباب إلى بلدية أنقرة الكبرى.

ولفتت إلى أن الاجتماع تناول أيضًا المشروعات المخطط تنفيذها في المدينة، من بينها مشروعات المترو، ومد ورصف طرق جديدة.

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، كان يسيطر على بلدية أنقرة الكبرى منذ وصوله إلى السلطة، إلى أن نجح مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض منصور يافاش في الفوز بمقعد رئاسة البلدية في انتخابات المحليات الأخيرة التي أجريت في مارس/ آذار 2019، ومن بعدها بدأ فضح العديد من وقائع الفساد التي شهدتها العاصمىة في عهد عمد البلدية السابق التابع لحزب أردوغان.

وعقب الزيارة عقد يافاش لقاء آخر مع زعيم حزبه الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، مما يدل على أن لقاء يافاش وأردوغان لم يقتصر على “مشكلات العاصمة”، بل شملت قضايا سياسية أيضا، والزيارة كانت لتقييم ما دار بينهما.

يذكر أن عمدة أنقرة منصور يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوي المعارض يحافظ على علاقات متوازنة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعكس أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الذي يتصادم بشكل مستمر مع الحزب الحاكم.

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