أنقرة (زمان التركية)ــ رفضت محكمة تركية طلب رفع حظر السفر المفروض على نائب متهم في واقعة اغتصاب.

ورفضت محكمة أنقرة الجنائية اعتراض نائب ماردين توما جيليك، الذي طلب، من خلال محاميه، إلغاء الرقابة القضائية وحظر السفر.

وعلى خلفية القضية فصل جليك من حزب الشعوب الديمقراطي “الكردي”.

واتهمت امرأة البرلماني جليك باغتصابها، وأنه هددها بحصانة البرلمانية عندما قالت إنها ستقاضيه.

وفي 24 أغسطس أوصت لجنة برفع الحصانة عن جيليك بسبب الاتهامات الموجهة إليه.

وفي وقت سابق شكلت لجنة مغلقة في البرلمان للاستماع لأقوال الضحية.

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