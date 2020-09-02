أنقرة (زمان التركية) – تزامن وجود الوفد التركي بالعاصمة الروسية موسكو، مع زيارة مجلس سوريا الديمقطراطية الذين تصنفهم أنقرة “إرهابيين” إلى روسيا للتوقيع على اتفاق أزعج تركيا كثيرا.

وكان وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سدات أونال، قد توجه إلى موسكو لبحث التطورات في المنطقة وعلى رأسها التطورات في سوريا وليبيا. وتضمن الوفد عددا من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين بجانب عدد من الدبلوماسيين.

وتناول الوفدان التركي والروسي آخر التطورات على الساحة وفي مقدمتها عملية وقف إطلاق النار في ليبيا والوضع في سرت، كما تضمنت أجندة الوفدين التطورات في سوريا.

وذكرت صحيفة قرار التركية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان برفقة وفد مجلس سوريا الديمقراطية الذراع السياسي لقوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية في الوقت الذي كان فيه الوفد التركي موجودا في موسكو.

وأسفرت زيارة مجلس سوريا الديمقراطية الذين تم استقبالهم بشكل رسمي على التوقيع على مذكرة تفاهم، تنص على إقامة نظام حكم فيدرالي في سوريا ما يعني منحهم فرصة حكم المناطق المسيطرين عليها في شرق الفرات وهو الأمر الذي سبب “صدمة” بالنسبة إلى تركيا، التي وصفت الاتفاق بأنه يخالف روح التحالف بين موسكو وأنقرة، حيث تعمل تركيا على منع إقامة نفوذ كردي قرب حدودها مع سوريا، وكانت تصر في كافة بيانات أستانا على أن تتضمن عبارة، “محاربة الانفصاليين” بشكل مشترك.

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